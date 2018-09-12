В Казани иномарка сбила подростка и сломала ему обе лодыжки
11 сентября в соцгороде напротив дома №5 на улице Копылова, легковой автомобиль «Форд», двигался с превышением скорости. При этом 19-летний водитель вовремя не увидел подростка, который переходил дорогу по улице. Он резко затормозил, но было уже поздно. Машина сбила пешехода.
К приезду медиков «скорой» пострадавший был в сознании, но не мог самостоятельно передвигаться.
Молодого человека отправили в больницу, где поставили диагноз - перелом лодыжек на левой и правой ноге.
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