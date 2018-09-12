В Татарстане чтобы защитить сына, мужчина натравил пса на полицейского

СЕГОДНЯ 19:04 2018-09-12T19:04:14+03:00

Сначала же инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем, который сел за руль без прав

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Рядом с деревней Нижняя Уратьма Нижнекамского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с молодым человеком за рулем. Водительских прав у него не оказалось. При этом парень решил не сдаваться и рванул с места, началась погоня.

Подъехав к своему дому, водитель выскочил из автомобиля, но парня тут же схватили нагнавшие его сотрудники ГИБДД. На крики из дома выбежала супруга и отец задержанного.

Как утверждает последний - Лазарь Шандыров, сотрудник органов начал душить его сына, тот стал задыхаться. В это время их собака Мухтар сорвалась с поводка и вцепилась в одного из стражей порядка.

По словам же полицейских, пса натравили специально. В результате водителя арестовали на 12 суток за неповиновение сотрудникам правопорядка, его супруге выписали штраф, а машину отвезли на штрафстоянку.

Теперь Лазарь Шандыров переживает, что у него сломан забор и, что он инвалид первой группы остался без средства передвижения. 12 сентября материалы дела были переданы в следственный комитет Татарстана.