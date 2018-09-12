В Казани построят иудейское вероисповедальное кладбище за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:46 2018-09-12T17:46:49+03:00

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В Казани в скором времени появится иудейское вероисповедальное кладбище площадью 99,1 тысячи квадратных метров. Оно расположится на пересечении трассы М-7 и Мамадышского тракта. На работы из бюджета Татарстана уже выделено 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок 12 сентября.

Согласно техническому заданию, территория кладбища будет поделена на три равные части: для религиозных евреев, для нерелигиозных евреев, для не евреев в родстве. Между собой они могут быть разделены либо пятью метрами расстояния, либо оградами не менее одного метра в высоту - по усмотрению исполнителя контракта.

У входа на кладбище разместиться ритуальная зона. Это будет навес площадью 35 квадратных метров и площадь для проведения церемоний прощания, вымощенная брусчаткой. Рядом предполагается наличие сквера с декоративными растениями.

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