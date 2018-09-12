2018-09-12T18:20:55+03:00
Общество

Эксперты назвали причину массового отравления школьников в Татарстане

Специалисты Роспотребнадзора республики закончили анализ проб воды и продуктов из образовательного учреждения
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: worldcorupcia.comФото: worldcorupcia.com
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После массового отравления детей в школе №2 в Актаныше, специалисты Роспотребнадзора Татарстана проверили столовую образовательного учреждения и предприятие, которое поставляло мясные и рыбные полуфабрикаты.

Также были взяты взяли пробы водопроводной и бутилированной воды, сырья и пищевых продуктов, растворов дезинфекционных средств, сделали смывы с посуды и спецодежды персонала.

Обследование прошел весь персонал пищеблока школы. После итогового заключения стало ясно, что в смывах с посуды и инвентаря в школе и на предприятии обнаружены бактерии группы кишечной палочки и кампилобактер.

В готовых блюдах обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а на предприятии для дезинфекции использовался раствор с низкой концентрацией обеззараживающих веществ.

В школе и на предприятии провели дезинфекцию. За выявленные нарушения на юридические лица составлены протоколы об административных правонарушениях и выданы предписания по их устранению.

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