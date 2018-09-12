В Казани сгорел строительный вагончик: один человек пострадал

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-12T18:38:45+03:00

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На окраине Казани в поселке Дербышки сгорел передвижной строительный вагончик. Пожар произошел ночью 12 сентября.

В то время в вагончике, который располагался на улице Парковая возле дома №17, находилась пожилая женщина, она работала сторожем.

По словам очевидцев, сначала вагончик начал дымиться, затем из окон стало прорываться пламя. Все это время 61-летняя женщина находилась внутри. Она самостоятельно пыталась потушить огонь, но надышалась дымом и потеряла сознание.

К приезду спасателей женщину вытащили из горящего вагона. С ожогами третей степени ее отвезли в больницу.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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