2018-09-12T19:28:42+03:00
Происшествия

В Чувашии беглеца будут судить за изнасилование и лишение свободы

От полицейских мужчине удавалось скрываться всего около двух месяцев
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
После задержания мужчину отправили под арест.После задержания мужчину отправили под арест.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

35-летнего жителя Чебоксар обвиняют сразу по двум уголовным статьям – изнасилование и незаконное лишение человека свободы.

По версии следствия, 8 апреля этого года в столице Чувашии мужчина затеял у себя в квартире застолье. Среди гостей была и его 48-летняя знакомая. Когда остальные ушли, а женщина осталась, обвиняемый закрыл дверь и повалил гостью на пол.

Нанеся женщине несколько ударов кулаком в голову, хозяин начал ее душить. Он угрожал убить свою жертву, если та не перестанет сопротивляться, и изнасиловал.

Чтобы женщина не обратилась в полицию, пьяный хозяин удерживал ее в квартире, отобрал мобильный телефон и бил до потери сознания. По прошествии около двух суток мужчина наконец протрезвел и отпустил свою жертву, пригрозив никому не рассказывать о случившемся.

После этого обвиняемый пустился в бега. Не прошло и двух месяцев, его задержали в одном из районов Чувашии.

- Он заключен под стражу. Расследование завершено и материалы направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах ищут живодеров, жестоко убивших собаку
В Татарстане чтобы защитить сына, мужчина натравил пса на полицейского
В Казани сгорел строительный вагончик: один человек пострадал
Эксперты назвали причину массового отравления школьников в Татарстане
В Казани иномарка сбила подростка и сломала ему обе лодыжки
В Казани построят иудейское вероисповедальное кладбище за 1,5 миллиона рублей
В Набережных Челнах после ссоры сгорел автомобиль за 4 миллиона рублей
В Татарстане мужчина убил двоих воров, которые залезли в его дом и связали его с супругой
Бюджет Татарстана 2018 исполнен на 54%
В Чувашии мужчину, скрывавшегося более 16 лет, будут судить за убийство
10 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за рубеж из-за долгов за ЖКУ
Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек
В деревнях Татарстана введен карантин по бешенству
В Татарстане "Челны-мясо" оштрафовали за "халяльную" свинину
В Набережных Челнах наложили арест на 220 пар спортивной обуви
Два района Казани останутся без воды
760 миллионов рублей задолжали жители Набережных Челнов за комунальные услуги
Из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей на ремонт дворов в Юдино
"Спиртное оставь себе, а про деньги забудь!": Житель Чебоксар поверил лже-полицейским и лишился денег
Татарстан может начать поставлять шины в Монголию
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке
В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
В Чувашии скончался министр спорта республики