В Чувашии беглеца будут судить за изнасилование и лишение свободы

СЕГОДНЯ 19:28 2018-09-12T19:28:42+03:00

От полицейских мужчине удавалось скрываться всего около двух месяцев

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35-летнего жителя Чебоксар обвиняют сразу по двум уголовным статьям – изнасилование и незаконное лишение человека свободы.

По версии следствия, 8 апреля этого года в столице Чувашии мужчина затеял у себя в квартире застолье. Среди гостей была и его 48-летняя знакомая. Когда остальные ушли, а женщина осталась, обвиняемый закрыл дверь и повалил гостью на пол.

Нанеся женщине несколько ударов кулаком в голову, хозяин начал ее душить. Он угрожал убить свою жертву, если та не перестанет сопротивляться, и изнасиловал.

Чтобы женщина не обратилась в полицию, пьяный хозяин удерживал ее в квартире, отобрал мобильный телефон и бил до потери сознания. По прошествии около двух суток мужчина наконец протрезвел и отпустил свою жертву, пригрозив никому не рассказывать о случившемся.

После этого обвиняемый пустился в бега. Не прошло и двух месяцев, его задержали в одном из районов Чувашии.

- Он заключен под стражу. Расследование завершено и материалы направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

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