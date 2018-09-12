В Набережных Челнах ищут живодеров, жестоко убивших собаку
На протяжении всей ночи жители Замелекесья в Набережных Челнах слышали истошный собачий вой. А утром одна из жительниц увидела под своими окнами с трудом передвигающуюся собаку. На ней было множество колотых ран, а задние лапы до крови перетянуты проволокой.
Люди тут же отвезли животное в ветеринарную клинику, но там собака скончалась. По словам очевидцев, на животном был добротный ошейник.
Волонтеры и зоозащитники Набережных Челнов разыскивают очевидцев, которые могли бы помочь найти живодеров. Преступникам может грозить штраф до 80 тысяч рублей и реальный срок - до трех лет лишения свободы.
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