2018-09-12T19:47:51+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах ищут живодеров, жестоко убивших собаку

Животное скончалось от ран в ветеринарной клинике
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

На протяжении всей ночи жители Замелекесья в Набережных Челнах слышали истошный собачий вой. А утром одна из жительниц увидела под своими окнами с трудом передвигающуюся собаку. На ней было множество колотых ран, а задние лапы до крови перетянуты проволокой.

Люди тут же отвезли животное в ветеринарную клинику, но там собака скончалась. По словам очевидцев, на животном был добротный ошейник.

Волонтеры и зоозащитники Набережных Челнов разыскивают очевидцев, которые могли бы помочь найти живодеров. Преступникам может грозить штраф до 80 тысяч рублей и реальный срок - до трех лет лишения свободы.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии беглеца будут судить за изнасилование и лишение свободы
В Татарстане чтобы защитить сына, мужчина натравил пса на полицейского
В Казани сгорел строительный вагончик: один человек пострадал
Эксперты назвали причину массового отравления школьников в Татарстане
В Казани иномарка сбила подростка и сломала ему обе лодыжки
В Казани построят иудейское вероисповедальное кладбище за 1,5 миллиона рублей
В Набережных Челнах после ссоры сгорел автомобиль за 4 миллиона рублей
В Татарстане мужчина убил двоих воров, которые залезли в его дом и связали его с супругой
Бюджет Татарстана 2018 исполнен на 54%
В Чувашии мужчину, скрывавшегося более 16 лет, будут судить за убийство
10 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за рубеж из-за долгов за ЖКУ
Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек
В деревнях Татарстана введен карантин по бешенству
В Татарстане "Челны-мясо" оштрафовали за "халяльную" свинину
В Набережных Челнах наложили арест на 220 пар спортивной обуви
Два района Казани останутся без воды
760 миллионов рублей задолжали жители Набережных Челнов за комунальные услуги
Из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей на ремонт дворов в Юдино
"Спиртное оставь себе, а про деньги забудь!": Житель Чебоксар поверил лже-полицейским и лишился денег
Татарстан может начать поставлять шины в Монголию
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке
В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
В Чувашии скончался министр спорта республики