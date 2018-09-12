В Набережных Челнах после ссоры сгорел автомобиль за 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2018-09-12T17:38:34+03:00

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Утром жители дома 50/19 в Набережных Челнах проснулись от громкого хлопка в своем дворе. Рядом с подьездом полыхал дорогой легковой автомобиль. По пламени было понятно, что спасти «Инфинити» уже не удастся. Приехавшие на место пожарные за десять минут потушили пламя. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Также пострадали две машины, припаркованные рядом. Узнать в груде искореженного металла иномарку за четыре миллиона рублей было очень сложно. Сгорело все дотла.

Владелица машины, являеться предпринимателем. Она рассказала инспекторам о неком конфликте, из-за которого она предполагает, что ее автомобиль подожгли. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

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