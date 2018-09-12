В Набережных Челнах после ссоры сгорел автомобиль за 4 миллиона рублей
Утром жители дома 50/19 в Набережных Челнах проснулись от громкого хлопка в своем дворе. Рядом с подьездом полыхал дорогой легковой автомобиль. По пламени было понятно, что спасти «Инфинити» уже не удастся. Приехавшие на место пожарные за десять минут потушили пламя. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
Также пострадали две машины, припаркованные рядом. Узнать в груде искореженного металла иномарку за четыре миллиона рублей было очень сложно. Сгорело все дотла.
Владелица машины, являеться предпринимателем. Она рассказала инспекторам о неком конфликте, из-за которого она предполагает, что ее автомобиль подожгли. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»