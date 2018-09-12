2018-09-12T17:23:40+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина убил двоих воров, которые залезли в его дом и связали его с супругой

Еще одному преступнику удалось скрыться
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В обед 12 сентября в Бугульме трое мужчин с оружием и в масках проникли в дом на улице Добровольского, который принадлежит владельцу местного магазина. О том, что в это время там находился хозяин с супругой злоумышленники скорее всего знали.

Хозяев связали и угрозами попытались узнать, как отключить сигнализацию. Когда мужчина согласился показать, то его развязали. Он отвел преступников на кухню, где схватил нож и зарезал сначала одного, а затем второго.

Выстрелить никто из них не успел. Третьему злоумышленнику удалось сбежать и скрыться. После инцидента приехала полиция. Сейчас улица Добровольского перекрыта. Если окажется, что у преступников было не огнестрельное оружие, хозяина дома ждет тюремный срок.

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