СЕГОДНЯ 16:57 2018-09-12T16:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госсовете Татарстана на комитете по бюджету, налогам и финансам депутаты обсудили наполнение республиканской казны.

Как заявил парламентариям замминистра финансов региона Алексей Шишкин, бюджет Татарстана 2018 исполнен на 54% от запланированного. По его словам, деятельность по статьям доходов и расходов идет с опережением, есть уверенность, что эта тенденция сохранится до конца года.

При этом Алексе Шишкин отметил, что рост доходов составил 9,9 миллиарда рублей по сравнению с 2017 годом. В целом же бюджет Татарстана в первой половине года реализован в объеме 107,7 миллиарда рублей.

Так, только налог на прибыль, в основном от нефтегазовых предприятий, в казну республики принес 49,1 миллиарда рублей – рост к прошлому году 64%. Также отмечается и поступление 11 миллиардов рублей «целевых» денег из федерального бюджета.

В итоге депутаты татарстанского парламента оценили исполнение бюджета республики как «успешное».

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»