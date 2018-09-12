10 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за рубеж из-за долгов за ЖКУ

СЕГОДНЯ 16:13 2018-09-12T16:13:29+03:00

За последние 8 месяцев судебные приставы взыскали за коммунальные услуги 384 миллиона рублей

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10 тысяч жителей республики не могут выехать за рубеж из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Татарстану.

Отметим, что за пределы страны нельзя выезжать, если сумма задолжности превышает 30 тысяч рублей.

- Наличие или отсутствие долгов можно проверить в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов или в мобильном приложении, - напоминают в УФССП по республике.

Также сообщается, что за последние 8 месяцев приставы взыскали с татарстанцев 384 миллиона рублей долгов за коммунальные услуги.

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