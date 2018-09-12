В Чувашии мужчину, скрывавшегося более 16 лет, будут судить за убийство
44-летнего уроженца Чувашии обвиняют в убийстве, которое произошло в 2002 году.
По версии следствия, когда фигуранту уголовного дела было еще 28 лет он дал в долг своему знакомому крупную сумму денег. Вот только последний не спешил их возвращать. На этой почве между мужчинами часто происходили споры.
В итоге рано утром 16 февраля в Новочебоксарске обвиняемый подкараулили должника в подъезде, когда тот возвращался к себе домой, и выстрелил ему в голову из пистолета. После чего сделал контрольный выстрел и скрылся.
Мужчина сбежал из Чувашии и скрывался от полиции более 16 лет. В этом году стражи порядка его нашли в городе Покров Владимирской области и привезли в Чебоксары.
Сейчас мужчина под стражей. Он во всем признался и рассказал куда выкинул пистолет. Последний нашли и приобщили к делу.
- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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