2018-09-12T16:41:40+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчину, скрывавшегося более 16 лет, будут судить за убийство

Он сознался в том, что застрелил знакомого из-за денег
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина рассказал куда выбросил пистолет.Мужчина рассказал куда выбросил пистолет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

44-летнего уроженца Чувашии обвиняют в убийстве, которое произошло в 2002 году.

По версии следствия, когда фигуранту уголовного дела было еще 28 лет он дал в долг своему знакомому крупную сумму денег. Вот только последний не спешил их возвращать. На этой почве между мужчинами часто происходили споры.

В итоге рано утром 16 февраля в Новочебоксарске обвиняемый подкараулили должника в подъезде, когда тот возвращался к себе домой, и выстрелил ему в голову из пистолета. После чего сделал контрольный выстрел и скрылся.

Мужчина сбежал из Чувашии и скрывался от полиции более 16 лет. В этом году стражи порядка его нашли в городе Покров Владимирской области и привезли в Чебоксары.

Сейчас мужчина под стражей. Он во всем признался и рассказал куда выкинул пистолет. Последний нашли и приобщили к делу.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бюджет Татарстана 2018 исполнен на 54%
10 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за рубеж из-за долгов за ЖКУ
Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек
В деревнях Татарстана введен карантин по бешенству
В Татарстане "Челны-мясо" оштрафовали за "халяльную" свинину
В Набережных Челнах наложили арест на 220 пар спортивной обуви
Два района Казани останутся без воды
760 миллионов рублей задолжали жители Набережных Челнов за комунальные услуги
Из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей на ремонт дворов в Юдино
"Спиртное оставь себе, а про деньги забудь!": Житель Чебоксар поверил лже-полицейским и лишился денег
Татарстан может начать поставлять шины в Монголию
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке
В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
В Чувашии скончался министр спорта республики