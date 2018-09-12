Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек
Сегодня, 12 сентября, в 12.20 на пересечении улиц Аграрная и Жиганова в Казани произошел порыв кабеля. Это стало причиной того, что часть жителей Советского района остались без холодного водоснабжения.
Так, в неприятном положении оказались 340 многоквартирных и 860 частных домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные. В общей сложности, без холодной воды остались 150 тысяч человек.
Сейчас ее подвоз организован по четырем адресам: улица Закиева, 7а; улица Глушко, 25; улица Вагапова, 11.
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