Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-12T15:52:20+03:00

В 12.20 на пересечении улиц Аграрная и Жиганова в Казани произошел порыв кабеля Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Сейчас для горожан уже организован подвоз воды

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Сегодня, 12 сентября, в 12.20 на пересечении улиц Аграрная и Жиганова в Казани произошел порыв кабеля. Это стало причиной того, что часть жителей Советского района остались без холодного водоснабжения.

Так, в неприятном положении оказались 340 многоквартирных и 860 частных домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные. В общей сложности, без холодной воды остались 150 тысяч человек.

Сейчас ее подвоз организован по четырем адресам: улица Закиева, 7а; улица Глушко, 25; улица Вагапова, 11.

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