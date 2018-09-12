2018-09-12T15:52:20+03:00
Происшествия

Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек

Сейчас для горожан уже организован подвоз воды
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В 12.20 на пересечении улиц Аграрная и Жиганова в Казани произошел порыв кабеляВ 12.20 на пересечении улиц Аграрная и Жиганова в Казани произошел порыв кабеляФото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 сентября, в 12.20 на пересечении улиц Аграрная и Жиганова в Казани произошел порыв кабеля. Это стало причиной того, что часть жителей Советского района остались без холодного водоснабжения.

Так, в неприятном положении оказались 340 многоквартирных и 860 частных домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные. В общей сложности, без холодной воды остались 150 тысяч человек.

Сейчас ее подвоз организован по четырем адресам: улица Закиева, 7а; улица Глушко, 25; улица Вагапова, 11.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бюджет Татарстана 2018 исполнен на 54%
В Чувашии мужчину, скрывавшегося более 16 лет, будут судить за убийство
10 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за рубеж из-за долгов за ЖКУ
В деревнях Татарстана введен карантин по бешенству
В Татарстане "Челны-мясо" оштрафовали за "халяльную" свинину
В Набережных Челнах наложили арест на 220 пар спортивной обуви
Два района Казани останутся без воды
760 миллионов рублей задолжали жители Набережных Челнов за комунальные услуги
Из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей на ремонт дворов в Юдино
"Спиртное оставь себе, а про деньги забудь!": Житель Чебоксар поверил лже-полицейским и лишился денег
Татарстан может начать поставлять шины в Монголию
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке
В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
В Чувашии скончался министр спорта республики