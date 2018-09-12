2018-09-12T15:15:12+03:00
Общество

В Татарстане "Челны-мясо" оштрафовали за "халяльную" свинину

У организации также были изъяты 2,5 тысячи стикеров, содержащих товарный знак "Халяль"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: halalrt.comФото: halalrt.com
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану оштрафовало ООО "Челны-мясо" на 4 тысячи рублей за рекламные стикеры, содержащие товарный знак "Халяль", которые были наклеены на свинину.

Прокуратура Тукаевского района вынесла постановление о возбуждении административного дела.

У организации также изъяли 2,5 тысячи стикеров-"футбольных мячей", содержащий товарный знак "Халяль", а всю соответствующую продукцию, которая уже успела попасть на полки магазинов, вывезли и утилизировали.

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