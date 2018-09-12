760 миллионов рублей задолжали жители Набережных Челнов за комунальные услуги

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-12T14:14:33+03:00

Только за отопление жители города задолжали более 110 миллионов рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Чаще всего не платят безработные и выпивающие жители города.

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В Набережных Челнах обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Работы в данный момент находятся в завершающей стадии. Как сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев, капитальный ремонт тепловых сетей выполнен на 75%, реконструкция трубопроводов на 86%; текущий ремонт тепловых сетей составил ­– 91%, оборудования подкачивающих насосных станций – 100%.

Также Илья Зуев отметил, что по-прежнему актуальной остается проблема по оплате коммунальных услуг среди жителей города. Только за тепло челнинцы задолжали 114 миллионов рублей.

«Общая сумма задолженности примерно около 760 миллионов рублей за все коммунальные услуги. Управляющие компании по взысканию долгов в Челнах работают активно. В основном – это отключение электроэнергии у должников. Бывают случаи, когда люди из-за долгов могут из трехкомнатной квартиры оказаться в гостинке. В большинстве случаев это люди, которые нигде не работают, злоупотребляют алкоголем, – пояснил он.

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