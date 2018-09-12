2018-09-12T14:48:42+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах наложили арест на 220 пар спортивной обуви

Их продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие законность их продажи
Алина ГАБДУЛИНА
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С июля по сентябрь текущего года в Набережных Челнах прошли три выездные таможенные проверки продавцов спортивной обуви. Специалисты выявляли и пресекали незаконный ввоз в Россию продукции легковой промышленности.

Таким образом, в павильонах города было обнаружено 220 пар спортивной обуви с товарными знакми известных торговых марок "ADIDAS", "REEBOK", "NIKE", "PUMA". Их продавцы не смогли предоставить ни договоров с правообладателями, ни товарно-сопроводительных документов, с указанием сведений о сертификате соответствия, ни самих сертификатов соответствия.

На данный момент в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено три уголовных дела. Вышеперечисленным компаниям по выпуску спортивной обуви нанесен материальный ущерб в размере 1,9 миллиона рублей.

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