Два района Казани останутся без воды

СЕГОДНЯ 14:32 2018-09-12T14:32:01+03:00

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18 сентября в некоторых домах Кировского и Приволжского районов Казани отключат воду. Это связано с работами по врезке новых проложенных сетей, а также подключением водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Так, с 9.00 18 сентября до 6.00 19 сентября будет прекращена подача воды в Кировском районе по улицам Залесная,49а; Селянская,23; Алтынова, д.2, 2а, 4а;4 корп.1, 2; 15а; Интернатная, д.8А,8/5.

В это же время воды не будет в частных жилых домах поселка Залесный по улицам: Алеутская; Алтынова; Актюбинская; Болгарская; Варшавский переулок; Выборная; Вьюжная; Ежевичная; Залесная - частично (дома №№9а-127); Зимняя; Интернатная; Калиновского; Карпатская; Красноармейский переулок; переулок Лесной; переулок Лесопарковый; Лесопарковая; Молдавская; Окская; Паровозников; Полесская; Пограничная; Полоцкая; Родниковая; Селянская; Славянская; Таганрогская; Тетюшская; Хибинская, включая участок от переулка Ласковый до улицы Залесная.

С 9.00 18 сентября до 9.00 19 сентября будет прекращена подача воды в Приволжском районе улицам: Гареева, 62; 76; Ферма-2,10; 50; 53; 59; 59/1; 59/2; 71; 74а; 75; 76; 77; 78; 79; 79а; 79б; 79 корп.1,3,4; 80; 81; 82; 82а; 83; 84; 85; 98; 98а,б; 98в, 44; 44А; 49; 72а.

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