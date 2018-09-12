2018-09-12T13:08:11+03:00
Общество

Татарстан может начать поставлять шины в Монголию

Все грузоперевозки в азиатской стране производятся наземным транспортом, так что опыт Татарстана может быть интересен Монголии
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках ВЭФ-2018 встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. По словам главы Татарстана, республика заинтересована в развитии сотрудничества с Монголией.

- Большой интерес для сотрудничества представляют сферы туризма и культуры. Также следует расширить наши контакты в области образования, - предложил Рустам Минниханов.

Халтмаагийн Баттулга отметил, что укрепление торгово-экономических отношений Монголии с российскими регионами является одной из приоритетных задач. В частности, большой интерес для страны представляет развитое шинное производство Татарстана.

- В основном все грузоперевозки у нас осуществляются посредством наземного транспорта. Поэтому нам требуется много шин. Имеет смысл рассмотреть возможные варианты взаимодействия в этом направлении, - пояснил президент Монголии.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бюджет Татарстана 2018 исполнен на 54%
В Чувашии мужчину, скрывавшегося более 16 лет, будут судить за убийство
10 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за рубеж из-за долгов за ЖКУ
Авария в Казани оставила без холодной воды 150 тысяч человек
В деревнях Татарстана введен карантин по бешенству
В Татарстане "Челны-мясо" оштрафовали за "халяльную" свинину
В Набережных Челнах наложили арест на 220 пар спортивной обуви
Два района Казани останутся без воды
760 миллионов рублей задолжали жители Набережных Челнов за комунальные услуги
Из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей на ремонт дворов в Юдино
"Спиртное оставь себе, а про деньги забудь!": Житель Чебоксар поверил лже-полицейским и лишился денег
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке
В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
В Чувашии скончался министр спорта республики