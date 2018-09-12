Татарстан может начать поставлять шины в Монголию
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках ВЭФ-2018 встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. По словам главы Татарстана, республика заинтересована в развитии сотрудничества с Монголией.
- Большой интерес для сотрудничества представляют сферы туризма и культуры. Также следует расширить наши контакты в области образования, - предложил Рустам Минниханов.
Халтмаагийн Баттулга отметил, что укрепление торгово-экономических отношений Монголии с российскими регионами является одной из приоритетных задач. В частности, большой интерес для страны представляет развитое шинное производство Татарстана.
- В основном все грузоперевозки у нас осуществляются посредством наземного транспорта. Поэтому нам требуется много шин. Имеет смысл рассмотреть возможные варианты взаимодействия в этом направлении, - пояснил президент Монголии.
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