В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке
Синтетический наркотик PVP ("Флакка") пытались передать осужденным в исправительную колонию 19 и СИЗО-2 в городе Казань. К счастью, злоумышленников в обоих случаях удалось задержать.
Так, жительницу Казани обвиняют в попытке передать своему родственнику, отбывающему срок в СИЗО-2, 0,08 грамма наркотика. Сверток был обнаружен в шве полотенца, предназначавшегося заключенному.
Позже мужчина признался, что пытался организовать канал передачи наркотиков в СИЗО через родственницу. Она же, в свою очередь, утверждает что не знала о "сюрпризе в полотенце".
Немногим позже от лица жительницы Нижнекамска одному из заключенных ИК-19 была отправлена посылка, в которой обнаружилось уже 0,16 грамма того же запрещенного вещества. На этот раз наркотик был спрятан в спичечной коробке среди всех остальных вещей.
- В отношении обоих женщин возбуждены уголовные дела, - сообщает УФСИН по Татарстану.
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