В казанские колонии пытались передать наркотики заключенным в полотенце и спичечном коробке

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-12T12:48:12+03:00

Теперь в отношении жительниц Нижнекамска и Казани возбуждены уголовные дела

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Синтетический наркотик PVP ("Флакка") пытались передать осужденным в исправительную колонию 19 и СИЗО-2 в городе Казань. К счастью, злоумышленников в обоих случаях удалось задержать.

Так, жительницу Казани обвиняют в попытке передать своему родственнику, отбывающему срок в СИЗО-2, 0,08 грамма наркотика. Сверток был обнаружен в шве полотенца, предназначавшегося заключенному.

Позже мужчина признался, что пытался организовать канал передачи наркотиков в СИЗО через родственницу. Она же, в свою очередь, утверждает что не знала о "сюрпризе в полотенце".

Немногим позже от лица жительницы Нижнекамска одному из заключенных ИК-19 была отправлена посылка, в которой обнаружилось уже 0,16 грамма того же запрещенного вещества. На этот раз наркотик был спрятан в спичечной коробке среди всех остальных вещей.

- В отношении обоих женщин возбуждены уголовные дела, - сообщает УФСИН по Татарстану.

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