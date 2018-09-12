2018-09-12T13:27:49+03:00
Происшествия

"Спиртное оставь себе, а про деньги забудь!": Житель Чебоксар поверил лже-полицейским и лишился денег

41-летний мужчина попался на уловки мошенников
Владимир КРУПСКИЙ
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Мужчина поверил мошенникам.Мужчина поверил мошенникам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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41-летний житель Чебоксар занимается установкой натяжных потолков. Естественно, тобы привлечь клиентов, он распространяет объявления на различных ресурсах. На одно из них откликнулся мужчина. Он представился сотрудником ГИБДД и попросил мужчину замерить потолки по продиктованному адресу.

Как говорится, предраться не к чему. Заказ есть заказ. Мужчина выехал по указанному адресу и тут вновь позвонил "автоинспектор", который попросил его купить две бутылки импортного портвейна и положить на несколько счетов телефонов 4 тысячи рублей. Дескать, тебе все равно по пути, а деньги все отдадим, как только приедешь.

Перечислив деньги и купив вермут, чебоксарец прибыл по названному адресу и позвонил «заказчику». В ответ мужчина услышал, что спиртное может оставить себе, а про деньги забыть. Только после этого мужчина понял, что попался на уловки мошенников и сообщил о случившемся в полицию.

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