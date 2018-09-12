Из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей на ремонт дворов в Юдино

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-12T13:55:35+03:00

Ремонтные работы должны быть завершены к 21 ноября текущего года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В общей сложности будет отремонтировано 22,2 тысячи квадратных метров дороги

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На сайте госзакупок появился тендер на ремонт дворовых территорий и подъездных дорог в жилом массиве Юдино. Из бюджета Татарстана уже выделили на это 50 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, ремонтные работы будут включать в себя ямочный ремонт, срезку существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, замену бортовых камней, устройство покрытия из зернистого плотного асфальтобетона. В общей сложности в порядок будет приведено 22,2 тысячи квадратных метров дороги.

Исполнитель контракта будет выбран посредством аукциона 1 ноября текущего года. Ремонтные работы должны быть завершены уже через 20 дней - 21 ноября.

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