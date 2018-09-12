2018-09-12T11:59:42+03:00
Общество

В Набережных Челнах перекроют движение по двум проспектам

Это связано с проведением легкоатлетического забега
Владимир КРУПСКИЙ
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Дорогу перекроют с 9.30 до 12.00 .Дорогу перекроют с 9.30 до 12.00 .Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Набережных Челнах запланировано очередное перекрытие дорог. Так, 15 сентября в автограде состоится «Кросс Татарстана – 2018». В связи с проведением спортивного мероприятия с 9.30 до 12.00 будет ограничено движение транспортных средств на двух участках.

Так, по проспекту Чулман дорогу перекроют на участке от Дворца бракосочетаний до остановки «проспект Чулман». Также движение ограничат по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях от улицы Раскольникова до проспекта Чулман.

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