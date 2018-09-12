2018-09-12T12:08:41+03:00
Происшествия

В Чувашии скончался министр спорта республики

Сергей Шелтуков умер 11 сентября в возрасте 47 лет
Лика ИСАЕВА
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Сергей Желтков умер 11 сентябряСергей Желтков умер 11 сентябряФото: Из материалов пресс-службы
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Сергей Шелтуков скончался в возрасте 47-ми лет. Долгое время он боролся с тяжелым заболеванием, но победить его не смог. Умер чиновник в 22.25 во вторник, 11 сентября.

Будущий министр начинал свою трудовую деятельность в 1992 году в качестве преподавателя физкультуры в школе , позднее занимал руководящие должности в школе высшего спортивного мастерства, центре спортивной подготовки. На должность министра спорта Шелтуков назначен 5 октября 2015 года.

Сообщая о кончине министра, глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что Сергей Шелтуков работал честно, был порядочным человеком и для республики это невосполнимая утрата.

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