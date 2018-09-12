В Казани появится новый молодежный центр за 2,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-12T11:46:18+03:00

В здании смогут заниматься порядком 250 человек в день и 1,2 тысячи - в месяц

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В Казани на улице Черноморская появится новый молодежный центр. На его строительство из бюджета республики уже выделили 2,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническом заданию, объект будет иметь три этажа, три многофункциональных зала и шесть кабинетов. Помимо этого на первом этаже будут два вестибюля, два тамбура, гардероб и техническое помещение.

В здании смогут заниматься порядком 250 человек в день и 1,2 тысячи - в месяц. Общая площадь помещения составит 870 квадратных метров.

Пока неизвестно, кто же займется строительством молодежного центра - заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.00 2 октября текущего года.

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