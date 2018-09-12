2018-09-12T11:03:15+03:00
Общество

"Кросс нации" внесет коррективы в работу общественного транспорта в Казани

Изменится схема движения автобусов №22, 28а и 89
Владимир КРУПСКИЙ
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Забег намечен на 15 сентября.Забег намечен на 15 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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15 сентября в Казани, как и во многих российских городах, состоится массовый спортивный забег - "Кросс нации". При этом, проведение соревнований внесет коррективы в работу общественного транспорта. В частности, изменится схема движения трех автобусных маршрутов №22, 28а и 89.

- Изменения будут действовать временно, с 8.00 до 14.00, и только в направлении площади Свободы на участке движения по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия и улице Батурина, - сообщили в Комитете по транспорту Исполнительного комитета Казани.

Забег в этом году пройдет на Кремлевской набережной. Большинство казанцев пробегут 1 километр, профессионалы же смогут выбирать - 1, 2, 4 или 6 километров.

Заявки на участие принимаются в мандатной комиссии на Центральном стадионе (улица Ташаяк, 2а) с 10.00 до 16.00.

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