2018-09-12T10:47:06+03:00
Общество

Два района Казани 13 сентября останутся без света

Перебои с электричеством намечены в Вахитовском и Приволжском районах города
Владимир КРУПСКИЙ
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Отключение связано с ремонтом ЛЭП.Отключение связано с ремонтом ЛЭП.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайший четверг, 13 сентября, в Казани запланировано очередное отключение электричества. На сей раз, без света останутся некоторые дома в Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по улицам Пушкина, 3; Университетская, 4. С 9.00 до 16.00 отключение произойдет по улицам Подгорная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23; Тихомирнова, 5, 7а. С 10.00 до 18.00 электричества не будет по улицам Нариманова, 98, 127; С.Садыковой, 6, 35. С 14.00 до 17.00 свет будет отключен по улицам ул.Горького, 21; ул.Муштари, 27.

С 9.00 до 17.00 света не будет в поселке Салмачи Приволжского района по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Зеленая, А.Алиша, Зеленая, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Овражная, Сабантуй, Сайдаша, Солнечная, Тигез, Тихая, Тукая, М.Файзи, Центральная, Юбилейная, а также на Цветном переулке.

Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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