В Татарстане могут ввести дневной «тихий час»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-12T10:40:02+03:00

Законопроект планируют внести на рассмотрение в этом году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Татарстанские депутаты озаботились тишиной в дневное время. Так, по данным "Коммерсанта", до конца текущего года в госсовет республики должен поступить законопроект, согласно которому в Татарстане будет установлен "тихий час". В республике запретят шуметь с 13:0 до 15:00.

Инициатором законопроекта стал депутат Рафил Нугуманов. Новые правила, по его словам, введут запрет на дневной шум в жилых домах и на придомовых территориях. В частности, в этот промежуток времени нельзя будет заниматься ремонтом.

Сейчас в Татарстане нельзя шуметь с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные. В это время нельзя не только ремонтом заниматься, но и даже громко смотреть телевизор.

К слову, в ряде регионов дневной "тихий час" уже есть. В частности, ограничение на шум в дневное время действует в Москве, Московской области, Приморском крае, Архангельской области, Новосибирской области и ряде других субъектов РФ.

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