2018-09-12T10:07:43+03:00
Общество

В четырех казанских поселках перекроют дороги

Движение будет ограничено до конца сентября
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Движение будет ограничено в поселках Северный, Грабарский, Кадышево и Дружба.Движение будет ограничено в поселках Северный, Грабарский, Кадышево и Дружба.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз будет временно ограничено движение транспорта по некоторым дорогам поселков Северный, Грабарский, Кадышево и Дружба.

- Это связано с ремонтом проезжей части, - сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Так, до 30 сентября будет ограничено движение на улицах: 2-я Муромская (на участке от улицы Беломорская до СНТ «Сирень» в поселке Северный), Луначарского (на участке от улицы Дениса Давыдова до улицы Маршала Говорова в поселке Северный), Котовского (на участке от улицы Беломорская до улицы Пятигорская в поселкеСеверный), Максимова (на участке от улицы Карагандинской до улицы Центрально-Мариупольской в поселке Грабарский), дорога к детскому саду №22 (на участке от улицы Зорге до детского сада №22 в поселке Кадышево), 2-ая Кадышевская (на участке от улицы Гаврилова до ГСК «Клуб ННМ»), Монтажная, на участке от улицы Голубятникова до ГСК «Дружба» в поселке Дружба).

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
В Чувашии скончался министр спорта республики
В Набережных Челнах перекроют движение по двум проспектам
В Казани появится новый молодежный центр за 2,6 миллиона рублей
"Кросс нации" внесет коррективы в работу общественного транспорта в Казани
Два района Казани 13 сентября останутся без света
В Татарстане могут ввести дневной «тихий час»
Казань попала в топ-10 направлений для путешествий на Новый год
Хедлайнером фестиваля еврейской музыки-2018 в Казани станет Жасмин
Спасская ярмарка в Елабуге обойдется Татарстану в 1,6 миллиона рублей
Сотрудники ГИБДД Татарстана выручили пенсионера, застрявшего на трассе с неисправным авто
12 сентября в домах трех районов Казани отключат свет
В Казани женщина пыталась спуститься с 7 этажа по связанным простыням и погибла
В Казани на курсы повышения квалификации мусульманских религиозных деятелей выделили 15 миллионов рублей
В Казани скончалась женщина, сбитая вместе с 10-летней дочерью на проспекте Ибрагимова
Владимир Путин рассчитывает на налаживание регулярных рейсов из Китая в Казань
На слет воскресных школ Татарстана потратят один миллион рублей
В Татарстане по факту гибели экс-журналиста возбудили уголовное дело
«Игровой» идёт на взлёт: абонентам «Ростелекома» стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в World of Warplanes
Завод в Татарстане единственный в России, чьи детские подгузники продаются в Западной Европе по 50 миллионов штук
До конца сентября в Казани перекрыли движение по улицам Адамюка и Малая Красная