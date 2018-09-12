В четырех казанских поселках перекроют дороги

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-12T10:07:43+03:00

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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз будет временно ограничено движение транспорта по некоторым дорогам поселков Северный, Грабарский, Кадышево и Дружба.

- Это связано с ремонтом проезжей части, - сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Так, до 30 сентября будет ограничено движение на улицах: 2-я Муромская (на участке от улицы Беломорская до СНТ «Сирень» в поселке Северный), Луначарского (на участке от улицы Дениса Давыдова до улицы Маршала Говорова в поселке Северный), Котовского (на участке от улицы Беломорская до улицы Пятигорская в поселкеСеверный), Максимова (на участке от улицы Карагандинской до улицы Центрально-Мариупольской в поселке Грабарский), дорога к детскому саду №22 (на участке от улицы Зорге до детского сада №22 в поселке Кадышево), 2-ая Кадышевская (на участке от улицы Гаврилова до ГСК «Клуб ННМ»), Монтажная, на участке от улицы Голубятникова до ГСК «Дружба» в поселке Дружба).

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