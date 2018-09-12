2018-09-12T09:35:18+03:00
Общество

Казань попала в топ-10 направлений для путешествий на Новый год

Исследование провели среди российских туристов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Наиля ГАЛИМОВАФото: Наиля ГАЛИМОВА
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Согласно исследованию сервиса Туту.ру по покупкам авиабилетов с июня по сентябрь 2018 года на авиабилеты с вылетами из Москвы в конце декабря и прилетом в начале января, столица Татарстана вошла в десятку городов, где российские туристы хотят встретить Новый год.

На первых местах оказались Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Популярность же Казани можно видимо объяснить тем, что стоимость авиабилетов в город незначительно, но все же снизилась.

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