Казань попала в топ-10 направлений для путешествий на Новый год
Исследование провели среди российских туристов
Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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Согласно исследованию сервиса Туту.ру по покупкам авиабилетов с июня по сентябрь 2018 года на авиабилеты с вылетами из Москвы в конце декабря и прилетом в начале января, столица Татарстана вошла в десятку городов, где российские туристы хотят встретить Новый год.
На первых местах оказались Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
Популярность же Казани можно видимо объяснить тем, что стоимость авиабилетов в город незначительно, но все же снизилась.
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