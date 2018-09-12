Хедлайнером фестиваля еврейской музыки-2018 в Казани станет Жасмин

СЕГОДНЯ 09:17 2018-09-12T09:17:47+03:00

Она выступит на гала-концерте 16 сентября

Изменить размер текста: A A

Международный фестиваль еврейской музыки-2018 стартует в эту пятницу, 14 сентября. Все начнется на площадке под открытым небом на улице Петербургская. Артисты выйдут на сцену с 15.00.

Это будут музыканты из Израиля, Чехии, Украины, Белоруссии и России. Они представят пришедшим современные израильские, одесские и этнические композиции.

Так, выступят группы Nefesh, Gefilte Drive, Mostov Band и Ahava, хор «Мизмор», ансамбль Grand Positive, дуэт Марии Якубович и Алексея Розова «Роза Якова». Вход бесплатный.

Гала-концерт фестиваля пройдет 16 сентября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Хедлайнером которого станет певица Жасмин.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»