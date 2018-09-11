2018-09-11T19:14:08+03:00
Недвижимость

12 сентября в домах трех районов Казани отключат свет

На сетях проведут плановые работы по ремонту и техобслуживанию оборудования
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В эту среду, 12 сентября, в некоторых домах столицы Татарстана отключат электричество.

Так, с 9.00 до 13.00 его не будет в Вахитовском районе по адресам: улица Муштари, 5, 7; улица Ульянова-Ленина, 65.

С 9.00 до 17.00 обесточат Приволжский район по адресам: улица Юлиуса Фучика, 62, 68, 72, 66, 64 корпус 1.

Чуть дольше - с 9.00 до 18.00, свет будет пропадать в Советском районе по адресам: улица Космонавтов, 61б, 61в, 61г.

А с 8.00 до 18.00 без электричества оставят поселок Константиновка по адресам: улица Кленовая, 8-54, 9-45; Ягодный переулок, 14, 17.

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