12 сентября в домах трех районов Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-11T19:14:08+03:00

На сетях проведут плановые работы по ремонту и техобслуживанию оборудования

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 12 сентября, в некоторых домах столицы Татарстана отключат электричество.

Так, с 9.00 до 13.00 его не будет в Вахитовском районе по адресам: улица Муштари, 5, 7; улица Ульянова-Ленина, 65.

С 9.00 до 17.00 обесточат Приволжский район по адресам: улица Юлиуса Фучика, 62, 68, 72, 66, 64 корпус 1.

Чуть дольше - с 9.00 до 18.00, свет будет пропадать в Советском районе по адресам: улица Космонавтов, 61б, 61в, 61г.

А с 8.00 до 18.00 без электричества оставят поселок Константиновка по адресам: улица Кленовая, 8-54, 9-45; Ягодный переулок, 14, 17.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»