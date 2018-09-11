2018-09-11T18:05:57+03:00
Общество

Владимир Путин рассчитывает на налаживание регулярных рейсов из Китая в Казань

Об этом Президент России заявил на круглом столе по межрегиональному сотрудничеству с Поднебесной
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В этот вторник во Владивостоке Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в круглом столе по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.

Так, в частности, обсуждалась тема о возможности запуска прямых авиарейсов с Поднебесной.

- Отмечу, что между российскими и китайскими регионами расширяется география авиационных маршрутов. В Москву летают самолеты более чем из 20 китайских городов. Рассчитываем, что в будущем наладятся регулярные рейсы в Казань и Сочи, - отметил Президент России.

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