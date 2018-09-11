2018-09-11T18:46:23+03:00
Экономика

В Казани на курсы повышения квалификации мусульманских религиозных деятелей выделили 15 миллионов рублей

Они пройдут с 22 октября по 20 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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С 22 октября по 20 декабря текущего года в Казани будут проходить курсы повышения квалификации для мусульманских религиозных деятелей. Тендер на 15 миллионов рублей уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, обучение примерно 340 имамов, сотрудников приходов, преподавателей исламских организаций пройдет на базе Казанского федерального университета. Всего будет организовано 17 потоков курсов (по 72 часа каждый). Единовременно должно обучаться не менее 20 человек.

Программа обучения будет включать в себя три модуля: "Богословские аспекты деятельности имама", "Государство и религия", "Управление мусульманской общиной".

Все слушатели курсов будут обеспечены трехразовым питанием по стандартам Халяль.

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