Спасская ярмарка в Елабуге обойдется Татарстану в 1,6 миллиона рублей
На сайте госзакупок появилась информация о проведении следующей всероссийской Спасской ярмарки, которая проходит в Елабуге. Так, на поставку павильонов для мастеров-участников мероприятия потратят 1,6 миллиона рублей.
Даты проведения ярмарки пока не называются. Однако известно, что она должна будет состояться в течение 25 дней с момента подписание договора с исполнителем. А последний, в свою очередь будет выбран уже 14 сентября.
Согласно техническому заданию, куплено и установлено будет 15 павильонов.
Интересно, что на этот раз на конструкции выделено на 400 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что Спасская ярмарка - 2017 была юбилейной.
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