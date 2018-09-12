2018-09-12T09:05:01+03:00
Экономика

Спасская ярмарка в Елабуге обойдется Татарстану в 1,6 миллиона рублей

Это на 400 тысяч рублей больше, чем было выделено в 2017 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Точные даты проведения ярмарки пока не называютсяТочные даты проведения ярмарки пока не называются
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На сайте госзакупок появилась информация о проведении следующей всероссийской Спасской ярмарки, которая проходит в Елабуге. Так, на поставку павильонов для мастеров-участников мероприятия потратят 1,6 миллиона рублей.

Даты проведения ярмарки пока не называются. Однако известно, что она должна будет состояться в течение 25 дней с момента подписание договора с исполнителем. А последний, в свою очередь будет выбран уже 14 сентября.

Согласно техническому заданию, куплено и установлено будет 15 павильонов.

Интересно, что на этот раз на конструкции выделено на 400 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что Спасская ярмарка - 2017 была юбилейной.

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