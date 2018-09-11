Завод в Татарстане единственный в России, чьи детские подгузники продаются в Западной Европе по 50 миллионов штук

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-11T16:43:30+03:00

И это только часть продукции, поставляемой за рубеж

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На территории особой экономической зоны «Алабуга» уже больше года работает и успешно развивается завод по производству средств личной гигиены «Драйлок Текнолоджиз». Он выпускает детские и взрослые подгузники, а также пеленки. Часть продукции поставляется за рубеж в Чехию, Францию, Германию, Испанию.

Это единственный в России, чьи детские подгузники продаются в Западной Европе по 50 миллионов штук. При чем на экспорт идет лишь 25% продукции. Производство является лидером по поставкам в такие крупные торговые сети как X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), «Лента», «Магнит», «Окей» и «Ашан».

Только с начала этого года в Татарстане выпущено 168 миллионов подгузников всех видов. И эта цифра будет постоянно расти.

Что в планах у компании, что там делают для развития сотрудников, а также о других производственных достижениях Татарстана вы можете узнать из подробного материала «Комсомолки».