2018-09-11T16:29:28+03:00
Авто

До конца сентября в Казани перекрыли движение по улицам Адамюка и Малая Красная

Все дело в реконструкции тепловода
Олег ЛУГОВОЙ
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Ограничения будут действовать до 30 сентября.Ограничения будут действовать до 30 сентября.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Очередная неприятная новость для автомобилистов от казанских коммунальщиков. В столице Татарстана вплоть до 30 сентября перекрыто движение машин по двум улицам - Адамюка и Малая Красная.

Неудобства для водителей связаны с проведением работ по реконструкции тепловода.

Как гласит распоряжение исполнительного комитета Казани, движение транспорта ограничено на участке на улице Адамюка в районе пересечения с улицей Малая Красная

На последней же нельзя проехать на участке от улицы Адамюка до улицы Бассейная и в районе пересечения с улицей Бассейная. Также на улице Малая Красная ограничение на движение действуют на участке от улицы Бассейная до улицы Большая Красная.

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