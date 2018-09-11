До конца сентября в Казани перекрыли движение по улицам Адамюка и Малая Красная
Очередная неприятная новость для автомобилистов от казанских коммунальщиков. В столице Татарстана вплоть до 30 сентября перекрыто движение машин по двум улицам - Адамюка и Малая Красная.
Неудобства для водителей связаны с проведением работ по реконструкции тепловода.
Как гласит распоряжение исполнительного комитета Казани, движение транспорта ограничено на участке на улице Адамюка в районе пересечения с улицей Малая Красная
На последней же нельзя проехать на участке от улицы Адамюка до улицы Бассейная и в районе пересечения с улицей Бассейная. Также на улице Малая Красная ограничение на движение действуют на участке от улицы Бассейная до улицы Большая Красная.
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