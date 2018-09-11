2018-09-11T19:03:19+03:00
Происшествия

В Казани женщина пыталась спуститься с 7 этажа по связанным простыням и погибла

В один из моментов она сорвалась вниз
Лика ИСАЕВА
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По данному факту проводится доследственная проверка.По данному факту проводится доследственная проверка.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В воскресенье, 9 сентября, с балкона одного из многоэтажных домов Казани упала 27-летняя женщина. Травмы полученными ею оказались смертельными, она погибла на месте.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, в квартире женщина находилась вместе со своей 10-летней дочерью. Дверь захлопнулась, и потерпевшая решила во чтобы-то ни стало покинуть квартиру, не дожидаясь возвращения сожителя с ключами. Для этих целей она связала простыни, но спуститься ей не удалось, она сорвалась вниз.

В следственном комитете республики пояснили, что будет проверяться информация о том, что погибшая могла находиться в состоянии опьянения.

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