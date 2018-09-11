У ТОСЭР «Набережные Челны» появится три новых резидента с инвестициями на 370 миллионов рублей
В этот вторник на комиссии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» было одобрено три новых проекта с инвестициями на 370 миллионов рублей и созданием 213 новых рабочих мест.
В список новых резидентов попало создание сервисного металлообрабатывающего центра по очистке горячекатаного металлопроката с использованием экологически чистой технологии EPS.
Второй одобренный комиссией ТОСЭР проект – это производство запасных частей для грузоподъемного оборудования. Это должно помочь в реализации программы по капремонту лифтов.
Также одобрена заявка о создании в Татарстане производства эпоксидных смол, которое расположат на территории Камского индустриального парка «Мастер».
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