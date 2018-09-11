В Татарстане по факту гибели экс-журналиста возбудили уголовное дело
По факту обнаружения тела 30-летнего жителя Набережных Челнов, бывшего тележурналиста, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в следственном комитете Татарстана.
Напомним, мужчина исчез несколько дней назад после встречи с приятелем. Обнаружили только его автомобиль, с ключами и всеми вещами.
Допрошенный приятель, который последним видел набережночелнинца, признался, что они совместно употребляли наркотические вещества.
9 сентября в реке Атарка Елабужского района обнаружили тело погибшего. Оно был извлечено водолазами МЧС Татарстана.
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