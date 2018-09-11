2018-09-11T19:30:30+03:00
Авто

Сотрудники ГИБДД Татарстана выручили пенсионера, застрявшего на трассе с неисправным авто

Мужчина написал благодарность на имя главного Госавтоинспектора республики
Лика ИСАЕВА
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Пенсионер и его спасительПенсионер и его спаситель
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Житель Муслюмовского район республики оказался в непростой ситуации. Он 5 сентября отправился в дорогу, и на участке автодороги Муслюмово-Ново-Саитово у его автомобиля ВАЗ пробило колесо. Мужчина начал менять, благо, запаску всегда возит с собой, но домкрат сломался.

Пенсионер попытался попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов, но они проигнорировали его призывы о помощи.

Мимо проезжали сотрудники ДПС и поинтересовались, чем они смогут помочь. Домкрат и сильные руки нашлись, и госавтоинспекторы по Муслюмовскому району быстро заменили колесо на отечественном автомобиле.

Пенсионер отправил письмо со словами благодарности: «Выражаю благодарность сотрудникам ГИБДД за оказанную помощь, чуткость и профессионализм в исправлении технической неполадки моего автомобиля».

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