В Татарстане преподаватель филиала КФУ 6 лет работал по поддельному диплому

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-11T15:02:18+03:00

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Преподаватель Набережно-челнинского филиала Казанского федерального Университета 6 лет преподавал по поддельному диплому. С 2012 по 2018 год мужчина работал на официальной ставке в НЧИ КФУ с ненастоящим дипломом.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в 2012 году мужчина, устраиваясь на работу в высшее учебное заведение Набережных Челнов предъявил в отдел кадров диплом Камского Политехнического института по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Дата выдачи документа датировалась 1991 годом. Поэтому мужчину спокойно приняли на работу на должность преподавателя. Но обман раскрылся и по данному факту было возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Сообщант пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

В свою очередь пользователи социальных сетей пишут, что мужчина сам рассказал о своем обмане коллеге во время застолья. А тот и решил проверить. Сделал запрос в вуз, где ответили, что такой человек у них не числился.

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