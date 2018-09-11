2018-09-11T14:53:02+03:00
Звезды

Под Казанью начались съемки сериала «Зулейха»

Исполнители главных ролей показали как будут выглядеть в кадре их герои [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В Лаишевском районе Татарстана в 60 километрах от Казани начались сьемки сериала «Зулейха», по роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной.

Так, в специально построенный киногород Семруг приехали актёры массовых сцен. Также на месте сьемки отметились и исполнители главных ролей - Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова. Проинспектировать финальную подготовку к съемочному процессу приехала и сам авто романа Гузель Яхина.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Киногород начали сроить под Казанью летом. По сценарию в нем пройдут основные события романа. Закончатся сьемки в конце декабря. Все это время актеры будут жить в отелях в Лаишево и в самой Казани. Сьемки также пройдут в Казанском Кремле.

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