В Набережных Челнах продают паровоз-мангал за 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-11T13:52:34+03:00

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В социальных сетях среди жителей Набережных Челнов начало распространяться объявление о продаже экслюзивного паровоза-мангала. Желающий приобрести такую походную кухню должен заплатить около 180 тысяч рублей.

Судя по фото, у сооружения есть декоративная кабина машиниста, сигнал, функционирующие фонари, вагончик, предназначенный, вероятнее всего, для хранения дров или посуды и два отсека для приготовления пищи.

Такой мангал выше среднего роста человека и выглядит достаточно тяжелым. По всей видимости, он не предназначен для выездов на природу, но может стать красивым украшением участка на даче.

Отмечается, что создателями интересной конструкции выступили несколько жителей города.

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