12 лучших чиновников получат от президента Татарстана по 50 тысяч рублей
Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана-2018» стартовал в республике.
Сначала претенденты на победу пройдут через тестирование. Оно касается вопросов на знание законов и госсимволов Татарстана. Далее уже чиновников проверят на знание русского и татарского, а также рассмотрят, как они владеют и иностранным языками.
Не обойдется и без проверки участников конкурса в плане их работы с электронным документооборотом. Проверят чиновников, например, и на знание этики служебного поведения, географии Татарстана. Будут и спортивные состязания.
В итоге 12 победителей 6 ноября в День Конституции Татарстана президент республики Рустам Минниханов наградит дипломами и призами в 50 тысяч рублей.
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