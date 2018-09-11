12 лучших чиновников получат от президента Татарстана по 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-11T12:31:38+03:00

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Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана-2018» стартовал в республике.

Сначала претенденты на победу пройдут через тестирование. Оно касается вопросов на знание законов и госсимволов Татарстана. Далее уже чиновников проверят на знание русского и татарского, а также рассмотрят, как они владеют и иностранным языками.

Не обойдется и без проверки участников конкурса в плане их работы с электронным документооборотом. Проверят чиновников, например, и на знание этики служебного поведения, географии Татарстана. Будут и спортивные состязания.

В итоге 12 победителей 6 ноября в День Конституции Татарстана президент республики Рустам Минниханов наградит дипломами и призами в 50 тысяч рублей.

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