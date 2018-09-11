Основатель благотворительного фонда «День добрых дел» получил мандат депутата Госсовета Татарстана

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-11T11:51:35+03:00

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В этот вторник, 11 сентября, спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в торжественной обстановке вручил мандат депутата Рустему Хасанову, основателю благотворительного фонда «День добрых дел».

Он победил на дополнительных выборах в республиканский парламент, которые прошли 2 сентября по Чуйковскому одномандатному округу №8 Казани.

Тогда за Рустема Хасанова свои голоса отдали 54,74% избирателей на 24 участках. При этом основатель благотворительного фонда является самовыдвиженцем и не входит в состав ни одной из политических партий.

Напомним, место депутата в Госсовете Татарстана освободилась в связи с тем, что один из народных избранников – Марат Садыков, был назначен министром здравоохранения республики и был вынужден досрочно сложить депутатские полномочия.

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