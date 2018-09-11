В Марий Эл с крыши школы сорвался и погиб рабочий

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-11T12:08:31+03:00

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ЧП произошло 10 сентября в Мари-Турекском районе республики. Там во время ремонта крыши школы сорвался и погиб на месте 38-летний мужчина.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Как уже успели установить правоохранители, погибший мужчина не являлся сотрудником организации, которая должна была производить ремонт. По предварительным данным, его позвал на помощь один из рабочих.

Предложил безработному приятелю подзаработать, и он согласился. Тот приехал 10 сентября, без заключения трудового договора и уведомления работодателя, без проведения занятий по технике безопасности приступил к работе на высоте.

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