В Казани пройдет II тур конкурса органных исполнителей

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-11T12:51:16+03:00

Конкурс органистов пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева Фото: Из материалов пресс-службы

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12 сентября, в 18.30 в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится II тур Всероссийского открытого конкурса органных композиций «VOX ORGANI». Событие приурочено к 70-летию кафедры теории музыки и композиции, а также 20-летию кафедры органа, клавесина и арфы Казанской государственной консерватории.

Для жюри и зретелей будут исполнены сочинения для органа solo, органа в ансамбле c флейтой, гуслями, трубой, гитарой. В концерте примут участие музыканты из Даттельне (Германия), Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и, конечно, Казани.

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