В Казани пройдет II тур конкурса органных исполнителей
12 сентября, в 18.30 в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится II тур Всероссийского открытого конкурса органных композиций «VOX ORGANI». Событие приурочено к 70-летию кафедры теории музыки и композиции, а также 20-летию кафедры органа, клавесина и арфы Казанской государственной консерватории.
Для жюри и зретелей будут исполнены сочинения для органа solo, органа в ансамбле c флейтой, гуслями, трубой, гитарой. В концерте примут участие музыканты из Даттельне (Германия), Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и, конечно, Казани.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»