2018-09-11T14:27:39+03:00
Происшествия

Жительница Чебоксар заложила квартиру и машину, чтобы купить биткоины

Женщина перевела мошенникам свыше 1,5 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

9 сентября, в полицию города Чебоксары обратилась 39-летняя горожанка, ставшая жертвой интернет-мошенников.

Женщина рассказала, что в начале месяца она решила заработать на биржевых торгах через Интернет. На одном из сайтов она заполнила анкету и прикрепила к ней свои контактные данные, копии документов и реквизиты банковской карты.

Некоторое время спустя женщине позвонили и предложили приобрести биткоины, убеждая, что затраты скоро окупятся. Чебоксарке пришлось взять 6 микрозаймов, заложить машину и двухкомнатную квартиру, чтобы приобрести необходимое количество цифровой валюты. Но биткоинов она так и не увидела.

В общей сложности, она перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Они же, в свою очередь, перестали выходить с ней на связь.

- В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников. Известно, что они находятся за пределами Чувашии, - сообщает МВД республики.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане по факту гибели экс-журналиста возбудили уголовное дело
«Игровой» идёт на взлёт: абонентам «Ростелекома» стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в World of Warplanes
Завод в Татарстане единственный в России, чьи детские подгузники продаются в Западной Европе по 50 миллионов штук
До конца сентября в Казани перекрыли движение по улицам Адамюка и Малая Красная
У ТОСЭР «Набережные Челны» появится три новых резидента с инвестициями на 370 миллионов рублей
В Казани территорию у "Храма всех религий" благоустроят за 35,9 миллиона рублей
В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре": девочка скончалась
В Татарстане преподаватель филиала КФУ 6 лет работал по поддельному диплому
Под Казанью начались съемки сериала «Зулейха»
В Набережных Челнах продают паровоз-мангал за 180 тысяч рублей
Победителем фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани стал фильм из Казахстана
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 п.п.
В Казани пройдет II тур конкурса органных исполнителей
12 лучших чиновников получат от президента Татарстана по 50 тысяч рублей
В Марий Эл с крыши школы сорвался и погиб рабочий
Основатель благотворительного фонда «День добрых дел» получил мандат депутата Госсовета Татарстана
В Казани на "зебре" "Мазда" сбила школьницу
В Чувашии появился памятник паровозу
В Татарстане разыскивают пропавшего на Волге рыбака
В Казани появится 2 километра новых трамвайных путей за 236 миллионов рублей
ГИБДД Казани разыскивает водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
Татарский драматический театр отправляется на гастроли в Узбекистан
Подробности гибели журналиста рассказали в СУ СКР Татарстана