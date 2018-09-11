Жительница Чебоксар заложила квартиру и машину, чтобы купить биткоины

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-11T14:27:39+03:00

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9 сентября, в полицию города Чебоксары обратилась 39-летняя горожанка, ставшая жертвой интернет-мошенников.

Женщина рассказала, что в начале месяца она решила заработать на биржевых торгах через Интернет. На одном из сайтов она заполнила анкету и прикрепила к ней свои контактные данные, копии документов и реквизиты банковской карты.

Некоторое время спустя женщине позвонили и предложили приобрести биткоины, убеждая, что затраты скоро окупятся. Чебоксарке пришлось взять 6 микрозаймов, заложить машину и двухкомнатную квартиру, чтобы приобрести необходимое количество цифровой валюты. Но биткоинов она так и не увидела.

В общей сложности, она перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Они же, в свою очередь, перестали выходить с ней на связь.

- В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников. Известно, что они находятся за пределами Чувашии, - сообщает МВД республики.

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