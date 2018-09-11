В Казани на "зебре" "Мазда" сбила школьницу
Наезд на 13-летнюю школьицу произошел в понедельник, 10 сентября, в 14.05 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Некрасова в столице Татарстана. Напротив дома №9 водитель иномарки "Мазда" - 31-летний мужчина, грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу пешеходу, котоорый двигался по "зебре".
- В результате наезда 13-летняя ученица школы получила травмы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
Напомним, что за прошедшие сутки - 10 сентября, в городе Казани зарегистрировано 189 ДТП, из них три ДТП с пострадавшими – два наезда на пешеходов и наезд на препятствие. В результате ДТП три участника ДТП – два пешехода (в том числе ребенок) и водитель - получили различные травмы.
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