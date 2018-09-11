В Чувашии появился памятник паровозу
Накануне, 10 сентября, на улице Гагарина в городе Алатырь появился памятник магистральному грузовому паровозу Л-3369.
Данный локомотив был выпущен на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1950 году. В ближайшее время транспортное средство приведут в надлежавший вид и благоустроят территорию вокруг него.
Однако на одном паравозе все не закончится. К концу этого года около него должны разбить полноценный «Парк железнодорожников». Он будет посвящен 125-летию образования участка Горьковской железной дороги Рузаевка-Алатырь-Канаш-Казань.
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